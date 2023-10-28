Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 10:55, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 10:56
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.