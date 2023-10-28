Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti

Burdur işe giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç itfaiye erinin kullandığı otomobilin mısır tarlasına uçması sonucu itfaiye eri olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 11:56, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 11:58
Yazdır
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Antalya karayolu İnsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muharrem Çelen(24) idaresindeki 15 SH 353 plakalı otomobil İnsuyu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak mısır tarlasına uçarak ağaca çarpıp takla attı. Kaza esnasında otomobilden fırlayan Muharrem Çelen ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Muharrem Çelen'in hayatını kaybettiği belirlenirken jandarma ve polisleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Muharrem Çelen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Muharrem Çelen'in Burdur Belediyesi'nde itfaiye eri olarak çalıştığı ve Kayaaltı köyünden işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Genç itfaiye erinin mesai arkadaşları ve akrabaları morg önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, genç itfaiye erinin 2 hafta sonra askere gideceği bunun için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber