Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Antalya karayolu İnsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muharrem Çelen(24) idaresindeki 15 SH 353 plakalı otomobil İnsuyu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak mısır tarlasına uçarak ağaca çarpıp takla attı. Kaza esnasında otomobilden fırlayan Muharrem Çelen ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Muharrem Çelen'in hayatını kaybettiği belirlenirken jandarma ve polisleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Muharrem Çelen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Muharrem Çelen'in Burdur Belediyesi'nde itfaiye eri olarak çalıştığı ve Kayaaltı köyünden işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Genç itfaiye erinin mesai arkadaşları ve akrabaları morg önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, genç itfaiye erinin 2 hafta sonra askere gideceği bunun için hazırlık yaptığı öğrenildi.