3 günlük bebeğini ölüme terk eden anne: 'Ailemden korktum'

Edinilen bilgiye göre, dün Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalından gelen ses üzerine vatandaşlar tarafından 3 günlük bir kız bebeği bulundu. Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Olaya ilişkin bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, bebeği bıraktığı tespit edilen M.G. isimli kadını gözaltına aldı. Emniyette bebeğin annesi olduğu öğrenilen M.G., ifadesinde doğum yapmak üzere 24 Ekim'de Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yatışının yapıldığını ve 3 gün sonra taburcu olduğunu söyledi. Bebeğin evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiğini dile getiren M.G., ailesinin durumu bilmediğini, öğrenirlerse kendisini öldürmelerinden korktuğu için bebeğini doğum yaptıktan sonra bıraktığını ifade etti. M.G., ayrıca çocuğun babasının da hamilikten haberi olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.