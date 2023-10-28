Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Odabaşı ve Cumhuriyet mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net