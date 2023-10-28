Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 12:56, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 12:55
Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Odabaşı ve Cumhuriyet mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.