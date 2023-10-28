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Gazze sınırından dumanlar yükselmeye devam ediyor

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken Gazze sınırından dumanlar yükseliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 13:31, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 13:32
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Gazze sınırından dumanlar yükselmeye devam ediyor

İsrai, Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Dün akşam saatlerinde saldırılarını arttıran ve "Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek" diyen İsrail, Gazze'yi sabah saatlerinde de vurmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze sınırında bulunan Sderot kentinden Gazze tarafı görüntülendi. İsrail'in saldırılarında Gazze sınırından dumanlar yükseldi.

Gazze gece boyunca bombalandı

İsrail ordusu dün akşam önce karadan, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde 150 noktanın savaş uçaklarıyla hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Savaş uçakları bu gece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yer altı hedefini vurdu. Yer altı tünelleri ve altyapı hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

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