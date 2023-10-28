Kayseri'de yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Takviye itfaiye araçlarının da istendiği olay yeri çevresinde polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

OSB 43. Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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