Kayseri'de yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatak fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 14:06, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 14:12
OSB 43. Cadde'de yatak ve baza üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Takviye itfaiye araçlarının da istendiği olay yeri çevresinde polis ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.