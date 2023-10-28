İnternet sitelerine arkadaşlık ilanı verip vatandaşları dolandıran 4 kişi yakalandı

İnternet sitelerine arkadaşlık ilanı verip kendileriyle iletişime geçen şahısları dolandıran şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda, şahıslarla buluşma sağlayacaklarını vadederek verdikleri banka hesap numaralarına çeşitli miktarlarda para yatırttıktan sonra iletişime son veren ve bu yolla müşteki şahısları dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli şahsın kimlik bilgileri ve adres bilgileri tespit edildi. Emrah Ü., Vedat D., Melek A., Ayşenur T. isimli şahıslar Esenyurt'ta ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları adreste yapılan aramalar neticesinde suçta kullanıldığı değerlendirilen 18 adet cep telefonu ve 4 adet sim karta el konuldu. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.