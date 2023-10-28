'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Emeklilikte ikinci reform yolda
Emeklilikte ikinci reform yolda
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ana sayfaHaberler Yaşam

Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk Lirası" hatıra parası yarın tedavüle sunulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 17:04, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 17:10
Yazdır
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk Lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk Lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

100. yıl temalı "5 Türk Lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.

DARPHANE'DEN ÖZEL PARA

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra para bastı.

100. yıl hatıra parasının ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından bu güne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanı'nın rölyefleri ile birlikte "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" ve ''Türkiye Yüzyılı'' logoları kullanıldı.

Paranın diğer yüzünde, fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi bulunuyor. Ön planda ise tekrarlı şekilde ''100'' sayıları ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı'' logosu yer alıyro. Bu ''100'' sayıları içinde Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar her alanda yapılan yeniliklerin bir kaçına vurgu yapılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber