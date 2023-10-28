Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk Lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk Lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

100. yıl temalı "5 Türk Lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.

DARPHANE'DEN ÖZEL PARA

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra para bastı.

100. yıl hatıra parasının ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından bu güne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanı'nın rölyefleri ile birlikte "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" ve ''Türkiye Yüzyılı'' logoları kullanıldı.

Paranın diğer yüzünde, fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi bulunuyor. Ön planda ise tekrarlı şekilde ''100'' sayıları ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı'' logosu yer alıyro. Bu ''100'' sayıları içinde Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar her alanda yapılan yeniliklerin bir kaçına vurgu yapılıyor.