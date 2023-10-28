Muğla'da feci kaza: 1'i çocuk 5 ölü

Muğla'da Hörü P (70) idaresindeki otomobil, Ula ilçesi Gökova Mahallesi Fethiye-Muğla kara yolunda, Altan Ö'nün (25) kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hörü P ile yanındaki Gönül A, Alp A (3) ve Hatice G hayatını kaybetti. Hacer D ile minibüsün sürücüsü Altan Ö'de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Altan Ö ve Hacer D, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hacer D kurtarılamadı.

Altan Ö'nün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.