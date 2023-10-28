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Cumhuriyetin 100. yılında Kızılay'a 100. kez kan bağışı yaptı

30 yılda 99 kez Kızılay'a kan bağışında bulunan Bingöllü Aydoğan Eğin, 100. kan bağışını Cumhuriyetin 100. yılına adadı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 17:38, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 17:41
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Cumhuriyetin 100. yılında Kızılay'a 100. kez kan bağışı yaptı

Çocukken gazetede gördüğü bir haberden etkilenen Aydoğan Eğin, Kızılay'a düzenli kan bağışçısı oldu.

Eğin, "Gazete kupürlerini okumaya başladığımda şöyle bir şey yazıyordu. Kızılay'a gönül verenlerden bir amca 125 defa kan bağışında bulunmuştu. Ben yaklaşık 7 yaşlarında dedim ki 'ben bu amcayı geçerim' ve 18 yaşında başladım kan vermeye" dedi.

Aydoğan Eğin, Bingöl'ün Kığı ilçesinde yaşıyor.

48 yaşındaki Eğin, 30 yılda 99 kez Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına adadığı 100'üncü kan bağışı için Diyarbakır'daydı.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. kan bağışımı yapmaya geldim. Onun içinde gayet onurlu ve gururluyum."

Eğin, kan bağışında bulunmanın önemine dikkat çekti. Aydoğan Eğin, sağlığı el verdiği sürece Kızılay'a kan bağışı yapmak istiyor.

Kızılay ekibi, kan bağışı konusundaki duyarlılığından dolayı Aydoğan Eğin'e teşekkür etti.

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