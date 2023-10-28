Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 19:01, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 19:03
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Konya'nın Kulu ilçesinde saat 18.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2023-10-28
Saat:18:49:03 TSİ
Enlem:38.906 N
Boylam:32.946 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/uHg26EFS9t@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi