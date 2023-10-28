Niğde'de 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.