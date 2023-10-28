UNICEF: Gazze'de durum korkunç!

UNICEF İcra Direktörü Russel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Herhangi bir çocuğun öldürülmesi veya esir alınması rezalettir. Durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

UNICEF'in Gazze Şeridi'nde sadece birkaç çalışanıyla irtibatta olduğunu vurgulayan Russel, "Gazze'deki durum korkunç. Tekrar söylüyoruz, derhal insani ateşkes ve güvenli erişim talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.