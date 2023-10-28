Kamyonetinde 4 alageyik yakalanan kişiye 811 bin 442 lira ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 4 canlı alageyiğin olduğunu tespit etti.

Alageyikler, jandarma personelinin haber vermesi üzerine kontrol noktasına gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yüksekova Şefliği ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekipleri, kamyonetin sürücüsüne 811 bin 442 lira para cezası uyguladı.