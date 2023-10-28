Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında içinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motorunun arızalandığı bilgisini aldı.

Yardım talebinin gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan düzensiz göçmenleri "TCSG-907" botuyla kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 52 düzensiz göçmen, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayvalık Belediyesine ait bir otobüsle Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen düzensiz göçmenlere polis ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edilecek.