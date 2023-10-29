İsrail'in, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin En-Nuseyrat ve El-Miğrafe bölgeleri ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentlerindeki evlere hava saldırısı düzenlenirken, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Ed-Derec mahalleleri de topçu ateşiyle karadan vuruldu.

Söz konusu saldırılarda en az 19 kişi öldüü, onlarcası yaralandı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.