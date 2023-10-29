Ankara Polatlı'da toprağa gömülü ceset bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Emeklilikte ikinci reform yolda
Emeklilikte ikinci reform yolda
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara Polatlı'da toprağa gömülü ceset bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 07:51, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 07:52
Yazdır
Ankara Polatlı'da toprağa gömülü ceset bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Gedikli Mahallesi'nde kırsal bölgede bir çoban, jandarmaya, bir kişinin Tümülüs mevkisinde darbedildiğini ve sürüklendiğini gördüğünü ihbar etti.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Hasan G'nin (60) toprağa gömülü cesedi bulundu.

Soruşturma kapsamında diğer görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma, şüpheli M.Ü'yü gözaltına aldı.

Hasan G'nin cesedi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber