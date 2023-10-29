İsrail'den 'Elon Musk' açıklaması: Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz

İsrail İletişim Bakanı, "Elon Musk'un uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz." dedi.

Elon Musk'ın Starlink hamlesi İsrail'i kızdırdı. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, sosyal medya hesabından Elon Musk'ın paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

İsrail İletişim Bakanı Karhi'nin açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail bununla mücadele etmek için elindeki tüm imkanları kullanacaktır. Hamas burayı terörist faaliyetler için kullanacak. Bunda hiç şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Musk da biliyor. Belki Musk bunu kaçırılan bebeklerimizin, oğullarımızın, kızlarımızın, yaşlılarımızın serbest bırakılması şartına bağlamak isteyebilir. Hepsi! O zamana kadar ofisim Starlink'le tüm bağlarını kesecek."

ELON MUSK'A GAZZE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana en şiddetli saldırılarını düzenliyor. Gazze'de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Dünyanın her yerinden milyonlarca kişi sosyal medya üzerinde SpaceX şirketinin CEO'su Elon Musk'a çağrıda bulundu.

Elon Musk'ı etiketleyen sosyal medya kullanıcıları, #starlinkforgaza etiketiyle yüz binlerce paylaşım yaptı.

İnternet erişiminin yetersiz olduğu bölgelerde kullanılan uzay tabanlı internet erişim sistemi Starlink, daha önce Ukrayna savaşında faaliyet göstermişti.

STARLİNK İNTERNET BAĞLANTISI SAĞLAYACAK

Elon Musk, internet ve telefon bağlantısının tamamen kesildiği Gazze'deki 'onaylı uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı desteği sağlayacağını' duyurdu.

ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in konuya ilişkin bir paylaşımına yorum yazan Elon Musk, "Starlink, Gazze'de uluslararası olarak tanınan yardım kuruluşlarına bağlantıyı destekleyecek" açıklamasında bulundu.

Filistin'in Birleşik Krallık Büyükelçisi Husam Zomlot'un Gazze'deki ailesine ulaşamadığını anlattığı paylaşımını alıntılayan Ocasio-Cortez, "2,2 milyonluk bir nüfusun tamamının iletişimini kesmek kabul edilemez. Gazeteciler, sağlık çalışanları, insani çabalar ve tüm masumlar tehlike altında. Böyle bir eylemin nasıl savunulabildiğini bilmiyorum. Birleşik Devletler, tarihsel olarak bu uygulamayı kınamıştır" demişti.

Elon Musk da bu paylaşıma cevaben yazdığı yorumda, Starlink uydu internet sisteminin Gazze'deki uluslararası kabul görmüş yardım örgütlerine bağlantı sağlayacağını duyurdu. Musk, bir başka gönderiye yaptığı yorumda ise "Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası olarak tanınmış yardım gruplarını destekleyeceğiz" dedi

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KOPARILDI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci hayatını kaybetti.