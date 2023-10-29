100'üncü yıla muhteşem kutlama

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde özel etkinliklerle kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayraklarla donatılan Türkiye, kırmızı beyaza bürünürken başkent Ankara ve İstanbul, ihtişamlı programlara ev sahipliği yapacak. İlk tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir'de düzenlenecek. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, hem Anıtkabir üzerinde hem de İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yapacak, Türk Yıldızlarının gösteri adresi ise İstanbul Boğazı olacak.

DONANMANIN GURUR GÜNÜ

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun da aralarında yer alacağı 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirilecek. Türk donanmasının tarihinin en büyük resmigeçidini, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu TCG Anadolu'ndan sevk ve idare edecek. Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlayacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine henüz girmeyen, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da geçit töreninde kortejde yer alması planlanıyor.

ERDOĞAN HİTAP EDECEK

Donanmanın geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.23'te 100. yıl mesajını vatandaşlarla paylaşacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı'nda saat 19.50'de 2023 drone ile ışık ve havai fişek gösterileri sunulacak.