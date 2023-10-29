İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi

Türkiye, 100 yıllık cumhuriyet tarihi süresince attığı adımlarla savaşların, krizlerin, terör saldırılarının, afetler ve darbelerin gölgesinde dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmeyi başarırken yeni yüzyıla da iddialı hedeflerle başlıyor. Türkiye yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme ile 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyor.

25,5 TRİLYON LİRALIK GSYH

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisi konumunda bulunuyor. Yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 1 trilyon doları aştı. Orta Vadeli Program'a göre, bu yıl sonunda istihdamın 31 milyon 654 bin kişiyi bulması bekleniyor. GSYH'nin cari fiyatlarla 25 trilyon 483 milyar lira, kişi başına milli gelirin ise 12 bin 415 dolar olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Türkiye ekonomisi 2022'de beklentilerinde yüzde 5,6 büyüme ile kapatırken, 100. yılı ise yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme ile kapatması bekleniyor.

İHRACATTAN REKORLAR SERİSİ

Bu süreçte ihracat, ülke ekonomisini sırtlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle son 20 yılda Türkiye'nin dış ticareti için hayata geçirilen etkin politikalar ihracatta her zaman rekor tazelenmesinin önünü açtı. Sanayi grubu bünyesindeki sektörlerin ihracat rekorları dikkati çekti. Ana pazarlar yanında, Türkiye "uzak ülkeler stratejisi" kapsamında alternatif pazarlara gerçekleştirdiği dış satımda önemli başarılar elde etti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ertelenen siparişler ve tedarik zincirinin zarar görmesi Türkiye'nin ihracatını bir nebze etkilese de "uzak ülkeler stratejisi" Türkiye'nin bu dönemde sekteye uğrayan dış satımını telafi etti. TİM verilerine göre, Türkiye'nin cumhuriyet kurulduğu zaman 50,8 milyon dolar olan ihracatı uygulanan bu başarılı politikalar sayesinde 2022 yılında 254,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Eylül ayında 187,5 milyar dolarlık dış satıma imza atan Türk ihracatçıları, 255 milyar dolar olan Orta Vadeli Program (OVP) hedefine hızlı adımlarla ilerliyor. Hedef 2050 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alabilmek.

KİM NE DEDİ?

> MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Türkiye'nin 2022 sonunda 254,2 milyar dolarlık büyük bir ihracata imza atarken, dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1,02'ye çıkmıştır. Türkiye yapısal reformları da tamamlanmasıyla birlikte 2050'de dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir.

> TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İkinci yüzyıla girerken Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonunu benimsedik. 2026'da 302 milyar dolarlık ihracat hedefini yeni süreçte ilk önemli sınav olarak değerlendiriyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için kilogram birim değerimizi en kısa sürede 2 doların üzerine taşımamız gerekiyor.

> Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD): Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi geleceğe güçlendirerek taşımak, toplumsal refahımızı adil bir paylaşımla büyütmek ve sürdürülebilir kalkınma, ikinci yüzyılda başarmak durumunda olduğumuz hedeflerdir.

> İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türk iş dünyasının her bir mensubuna 100 yıllık kazanımların üzerine nice yüzyıllık kazanımlar ekleme ve Türkiye'yi gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına sokma görevi düşüyor. 85 milyonu aşan nüfusumuzla, 35 milyona yaklaşan iş gücümüzle bunu başaracağımıza; 250 milyar doları aşan ihracatımızın ve 900 milyar doları geçen GSYİH'mizin üzerine çok daha büyük bir İkinci Yüzyıl inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.