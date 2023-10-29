Trump'ın rakibi yarıştan çekildi

Yarıştan çekilen Pence, kararını Las Vegas kentindeki Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun toplantısında duyurdu.

Anketlerde Donald Trump ve Ron DeSantis'in gerisinde kalan Pence, "Uzun bir süre düşündükten sonra, bugünden itibaren başkanlık kampanyamı askıya almaya karar verdim" dedi.

Pence, "Bunun zorlu bir mücadele olacağını hep biliyorduk ama hiç pişman değilim." dedi.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile Ağustos'ta ortaklaşa yaptığı ankette, ABD'deki yetişkinlerin yüzde 57'si Pence'e olumsuz bakarken yalnızca yüzde 28'inin olumlu bulduğu ortaya konmuştu.

Trump yarışı önde götürüyor

CNN tarafından düzenlenen en son ankete katılanların yüzde 43'ü "kesinlikle" Trump'ı destekleyeceğini söylerken, yüzde 61'i ise eski Başkan'ın "çok büyük olasılıkla" Cumhuriyetçi parti başkan adayı olarak 2024 seçimlerine katılacağına inandığını ifade etti.

Katılımcıların çoğu Trump'ın karşı karşıya olduğu suçlamaların onun başkan olarak hizmet etme yeteneğiyle alakalı olmadığını düşündüğünü, söz konusu suçlamaların Trump'ın seçilebilirliği üzerindeki etkisi konusunda ciddi bir endişe duymadığını belirtti.

Ankete katılanların sadece yüzde 16'sı ön seçimlerde, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle hiçbir şekilde Trump'a oy vermeyeceklerini söyledi.

Katılımcıların yüzde 43'ü Trump'ı desteklediğini söylerken rakibi DeSantis'i destekleyenlerin oranı yüzde 18'de kaldı.