MİT Başkanı Kalın'dan Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Emeklilikte ikinci reform yolda
Emeklilikte ikinci reform yolda
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

MİT Başkanı Kalın'dan Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı olarak Kuvayımilliye ruhunu Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 09:02, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 09:04
Yazdır
MİT Başkanı Kalın'dan Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

Kalın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünü büyük bir onur, gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarihin seyrine yön veren milletin zorluklar karşısında yılmadan ve yıkılmadan her seferinde yeniden ayağa kalkarak kutlu yürüyüşüne devam ettiğini, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu azim ve inanç temelinde kurulduğunu ifade eden Kalın, bu ruhu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Kalın, milletin her bir ferdinin güvenlik, özgürlük ve refahının ancak sağlam bir bünye, güçlü birlik beraberlik ruhu, derin bir aidiyet duygusu ve iyi işleyen bir devlet düzeniyle mümkün olduğuna işaret ederek, "Türk milleti, 19'uncu yüzyıl emperyalizminin arsız ve amansız saldırılarına karşı Kuvayımilliye ruhunu kuşanmış ve yokluktan varlık, bozgundan zafer çıkartarak yoluna devam etme azmini göstermiş bir millettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kuvayımilliye ruhunu yaşatmaya kararlıyız"

Türk milletinin İstiklal Harbiyle küresel sömürge güçlerine karşı vatan, namus ve hürriyet mücadelesi verdiğini anımsatan Kalın, bu mücadelenin Afrika'dan Hint alt kıtasına, Balkanlardan Latin Amerika'ya dünyanın her yerinde antiemperyalist özgürlük hareketlerine ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu milletin ruhunun "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık" fotoğrafındaki asalet, azamet ve safiyette aranması gerektiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Milletimiz bugün de küresel adaletsizlik ve haksızlığa karşı mücadelede en ön saflarda yer alıyor. Mağdur ve mazlum milletlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Dini, dili, rengi, milliyeti ne olursa olsun her daim mazlumun ve mağdurun yanında, zulmün ve zalimin karşısında yer almakta tereddüt göstermiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak Kuvayımilliye ruhunu Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız."

"Cumhuriyet'imizin demokratik, hukuki ve kültürel kazanımlarını yeni açılımlarla zenginleştireceğiz"

Türkiye Yüzyılı'nın hakkın, hukukun, adaletin, refahın ve demokrasinin taçlandırıldığı bir yüzyıl olacağını ifade eden Kalın, darbelerin ve vesayet dönemlerinin geride kaldığı bir geleceği hep birlikte kucaklayacaklarını vurguladı.

MİT Başkanı Kalın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet'imizin demokratik, hukuki ve kültürel kazanımlarını yeni açılımlarla zenginleştireceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenlik ve özgürlüğünü teminat altına almak için yılmadan yorulmadan çalışacağız.

Milli İstihbarat Teşkilatı olarak ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri için dünyanın dört bir yanında dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Dosta güven veren ve düşmana korku salan bir kurum olarak her zaman iyinin ve doğrunun yanında olacağız. Cumhuriyet'imizi yaşatmak için imkan ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aşk ile koşacak ve yorulmayacağız. Azimle yürüyecek ve yılmayacağız. Akıl, erdem ve hikmetle hareket edecek ve iyi, doğru ve güzelden ayrılmayacağız. Emin insanlar olacak ve emanete sahip çıkacağız."

"Güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır"

Şanlı bir bağımsızlık mücadelesinin ardından Cumhuriyet'i emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad eden Kalın, şöyle devam etti:

"İstiklal ve istikbalimiz için şehadete yürüyen tüm şehitlerimize ve teşkilatımızın gizli kahramanları olan şehitlerimize sonsuz rahmet diliyorum. Gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Kuruluşundan bugüne Cumhuriyet harcında emeği olan herkesi hürmetle anıyorum. Güçlü, bağımsız ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti için gece gündüz mücadele eden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Onurla, gururla ve coşkuyla daha nice yıllara."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber