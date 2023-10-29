Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Emeklilikte ikinci reform yolda
Emeklilikte ikinci reform yolda
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "100 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 09:11, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 10:09
Yazdır
Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en özel, en anlamlı günlerinden birinin yaşandığını ifade etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti.

"Bu bayram aynı zamanda millet olarak topyekun hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da başladığı bir tarihtir. 100 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz."

"Milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz"

Adalet ve hukuk başta olmak üzere her alanda kararlı adımlar attıklarını bildiren Tunç, güçlü aile ve toplum için insana verdikleri önemi vurguladı.

İstikrarlı kalkınma hamlelerine kesintisiz devam ettiklerini, dünyada adalet ve hakkaniyeti güçlü bir şekilde seslendirdiklerini belirten Yılmaz Tunç, "Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz." ifadesini kullandı.

Özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil anayasa

Adalet Bakanı Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan anlayışla hazırlayacakları özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil anayasayla Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda haklının ve adaletin de yüzyılı olması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan, ülkemizin, milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber