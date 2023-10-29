Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en özel, en anlamlı günlerinden birinin yaşandığını ifade etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti.

"Bu bayram aynı zamanda millet olarak topyekun hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da başladığı bir tarihtir. 100 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz."

Adalet ve hukuk başta olmak üzere her alanda kararlı adımlar attıklarını bildiren Tunç, güçlü aile ve toplum için insana verdikleri önemi vurguladı.

İstikrarlı kalkınma hamlelerine kesintisiz devam ettiklerini, dünyada adalet ve hakkaniyeti güçlü bir şekilde seslendirdiklerini belirten Yılmaz Tunç, "Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan anlayışla hazırlayacakları özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil anayasayla Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda haklının ve adaletin de yüzyılı olması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan, ülkemizin, milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."