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Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin katbekat üstüne çıkarma azmindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çok çetin dönemeçlerde, çok ağır bedellerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin katbekat üstüne çıkarmak azmiyle katedilen her mesafenin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla baş koydukları istikbal için yakılmış bir meşale olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 09:20, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 09:23
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Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin katbekat üstüne çıkarma azmindeyiz

Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadim medeniyet birikimiyle tarihin akışına her yüzyılda yön vermiş asil milletin, her türlü imkansızlıklar içinde var ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutlamanın ve ikinci yüzyılının eşiğinde olmanın kıvancı içinde olduklarını belirtti.

Cumhuriyet'in millet iradesinin tescili, bağımsızlığın nişanesi olduğunu vurgulayan Tekin, çok zor şartlarda kazanılmış bu istiklalin değerini bildiklerini, onu genç kuşakların eliyle istikbale taşımanın tarihi sorumluluğu ve onurunu duyduklarını ifade etti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Cumhuriyet'imizin ışığında maarif davamızı müreffeh bir geleceğin inşası için şekillendirmek, ulvi sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın çalışkan, dürüst, adil, milli ve manevi değerlerinin takipçisi, evrensel ilkeleri özümsemiş bireyler olması idealimizin en büyük ilhamı, Cumhuriyet'tir. Çok çetin dönemeçlerde, çok ağır bedellerle kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin katbekat üstüne çıkarmak azmimizle katettiğimiz her mesafe, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla baş koyduğumuz istikbalimiz için yakılmış bir meşaledir. Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden aldığımız güçle ülkemizin bekası, aziz milletimizin selameti, en büyük zenginliğimiz olan evlatlarımızın aydınlık geleceği ve müreffeh yarınları için olağanüstü gayretlerle yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yüzyılda da bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimimizle evlatlarımızın bilim, kültür, sanat ve sporda ulusal ve uluslararası başarıları için 2053 ve 2071 vizyonumuzla cansiparane çalışan her bir öğretmenimize muvaffakiyetler diliyorum.

Böylesi özel ve gurur dolu günde, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı kurmak ve korumak yolunda şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Yarınlarımızın teminatı evlatlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum. Nice yüzyıllara birlik, beraberlik ve esenlikle kavuşmak temennimizle..."

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