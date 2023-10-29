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Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet'imiz, Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 09:24, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 09:31
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Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır

Yerlikaya, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet'in omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerin son vasiyeti, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesareti olduğunu" ifade etti.

Cumhuriyet'in harcında binlerce şehidin aziz canı, kahraman gazilerin asil kanı olduğunu belirten Yerlikaya, "Selam olsun Kara Fatma'ya, Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye... Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Şahin Bey'e. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Cumhuriyet'imizin 100. yaşı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

"Cumhuriyet'imiz, Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır"

Bakan Yerlikaya, açıklamasıyla beraber paylaştığı görüntülü mesajında da Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın büyük mutluluğunun hep birlikte yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet'imiz, Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır. Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır Cumhuriyet. İstanbul'un işgalinde Boğaz'ı yaran düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradedir. Büyük Taarruz'da 'Vakit tamam, inşallah zafer bizimdir' diyen inançtır Cumhuriyet. En büyük eserini gençlere emanet eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için feda-yı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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