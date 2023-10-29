Park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aksaray'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 09:40, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 09:50
Yakup Altınkaya (30) idaresindeki 42 YL 214 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yol çalışması yapılan alana park edilen iş makinesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Altınkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazayı gören bekçi Aytekin Kılıç, AA muhabirine, sürücünün yoldan çıkarak direk park halindeki iş makinesine arkadan çarptığını söyledi.