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Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi

"Tarihte eşine rastlanmamış bir feraset ve fedakarlık örneği gösteren milletimizin inanç ve azmiyle kazandığımız nice zaferlerin sonucunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla kurulan şanlı Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'nı gurur ve umutla kutluyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 11:57, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 11:58
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Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Tarihte eşine rastlanmamış bir feraset ve fedakarlık örneği gösteren milletimizin inanç ve azmiyle kazandığımız nice zaferlerin sonucunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla kurulan şanlı Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'nı gurur ve umutla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla öğretmenlerin cep telefonlarına kısa mesaj gönderdi.

Tekin'in mesajında, "Kıymetli Öğretmenim, Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'na ilişkin duygularımı, şanlı Cumhuriyet'imizi gelecek Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak nesillerin yetiştiricisi olan siz değerli öğretmenlerimize ifade ettiğim mesajımı paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Değerli öğretmenim; Tarihte eşine rastlanmamış bir feraset ve fedakarlık örneği gösteren milletimizin inanç ve azmiyle kazandığımız nice zaferlerin sonucunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla kurulan şanlı Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'nı gurur ve umutla kutluyoruz. Bu haklı gururu, gelecek Türkiye Yüzyılı'nı da aynı şekilde inşa edecek nesillerin mimarı olan siz kıymetli öğretmenimle paylaşıyorum.

Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Bizlere ilelebet payidar kalacak bu Cumhuriyet'i emanet eden, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ederim."

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