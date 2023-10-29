Buz hokeyi oyuncusu, maç sırasında boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti

Yaşananları "çılgın kaza" olarak niteleyen ve büyük üzüntü duyduklarını duyuran Nottingham Panthers Kulübü, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Johnson, müdahaleye rağmen boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle vefat etti.

Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki ABD'li oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

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