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Cumhuriyet'in 100. yılı için Fransa'dan bisikletle yola çıkan akademisyen Türkiye'ye ulaştı

Bisikletiyle 45 gün önce Fransa'nın Mulhouse kentinden yola çıkan Bekir Aysan, Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 14:17, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 14:19
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Cumhuriyet'in 100. yılı için Fransa'dan bisikletle yola çıkan akademisyen Türkiye'ye ulaştı

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye'de karşılamak isteyen Bekir Aysan, bisikletiyle 11 ülkeyi geçerek katettiği 3 bin 500 kilometrenin sonunda memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine ulaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni sırasında ilçeye ulaşan Aysan'ı, Edremit Şehit Hamdibey Meydanı'nda Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin karşıladı.

Aysan, bisikletinde takılı olan ve Fransa'dan getirdiği Türk bayrağını kaymakam Ahmet Odabaş'a hediye etti. Kaymakam Odabaş da Aysan'a Türk bayrağı armağan ederek kendisini önemli günde bu anlamlı etkinliğe imza atmasından dolayı tebrik etti.

Amatör sporcu Aysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın Mulhouse kentinden, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla 45 gün önce yola çıktığını söyledi.

Aysan, "Yolculuk 45 gün önce başladı şu an 3 bin 500 kilometre oldu. Şansımıza tam bu güzel tarihimize denk geldi." dedi.

55 yaşında olduğunu ifade eden Aysan, şöyle konuştu:

"Boş zamanım vardı, bunu nasıl değerlendirebileceğimi düşündüm. Başta motosikletle gelmeyi düşünüyordum Fransa'dan Türkiye'ye ancak çevreci olduğum için, doğaya bayağı düşkün olduğum için bunu temiz bir şekilde yapmak istedim. Bu nedenle bisikletle gelmeye karar verdim. Yani hiçbir hava kirliği olmadan bu şekilde yola çıkmayı düşündüm."

Strasbourg Üniversitesi'nde 3D film sanat bölümünde akademisyen olarak görev yapan, Aysan, "Fotoğrafçıyım aynı zamanda. Kamerayla ve fotoğraf makinesiyle, dron ile yolculuğum boyunca çekim yaptım, sergi hazırlamayı düşünüyorum. Aynı zamanda da bütün yaşadıklarımı, karşılaştığım kişileri ve hikayeleri bir kitap şeklinde hazırlıyorum ve bu şekilde bunları anlatıp paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de şunları kaydetti:

"Edremit Ticaret Odası olarak kendisine sponsor olduk. Belediyemize ve Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli günde çok önemli bir maratonu tamamlayarak gelen sporcumuz Bekir Aysan'ı tebrik ediyoruz. Sonsuza kadar cumhuriyet yaşayacak. Yaşasın Cumhuriyet. Edremit Ticaret Odası olarak Cumhuriyet'imizin her zaman bekçiyiz."

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