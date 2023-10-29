Sivas'ta köye inen ayılar güvenlik kamerasıyla görüntülendi
Sivas'ın İmranlı ilçesinde gece saatlerinde köye inen 4 ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 15:26, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 16:25
İmranlı ilçesinde aç kalan 4 ayının Kılıçköy'e inerek bir evin önünde yiyecek araması güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, bir ayının köydeki elma ağacına çıkması, bir ayının iki ayağı üzerinde ağaca uzanması ve iki yavru ayının da yere düşen meyveleri yemesi yer alıyor.