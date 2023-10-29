Trabzonspor'da maç öncesi ısınmada sakatlık

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Isınma esnasında bileğinde ağrı hisseden futbolcumuz Trezeguet'nin yerine Fountas ilk 11'e dahil edildi." ifadeleri yer aldı.

Karadeniz ekibinde mücadele öncesi ısınırken kendini yere bırakan Trezegeut, bileğinde ağrı hissettiğini ve oynayamayacağını belirtti.

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