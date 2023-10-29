Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Piknik yapmak için ailesi ile birlikte gölet kenarına giden Suriye uyruklu İbrahim Hacisa, balıklara bakmak isterken, ağabeyi Ziyad Hacisa da onu kurtarmak isterken suya düştü.

Çocuklarının suda çırpındığını gören Ali Hacisa (36), hemen suya atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran babanın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.