Yalova'da 400 metrelik Türk bayrağı açıldı

Daha sonra Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Garnizon Komutanlığı Temsilcisi tebrikleri kabul etti.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Altınova Belediyesi tarafından 400 metrelik Türk bayrağıyla düzenlenen "Cumhuriyet Yürüyüşü" büyük bir coşkuyla yapıldı.

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