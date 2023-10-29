Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Emeklilikte ikinci reform yolda
Emeklilikte ikinci reform yolda
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Ana sayfaHaberler

İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi. Savaş uçakları ve helikopterlerin de eşlik ettiği tören sırasında bahriyeliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "çimariva" ile selamladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 16:25, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 20:40
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türk Donanması, 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'na giriş yapıyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde havada, karada ve denizde coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul Boğazı'nda unutulmaz anlar

İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu. Gösteriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip ediyor

İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vahdettin Köşkü'nden takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen gösteriyi sosyal medya hesabından "Şanla, şerefle, sevinçle Türkiye Yüzyılı" notuyla paylaştı.


Donanma tarihinin en büyük geçit töreni

Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan giriş yapmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu açıklandı.


Törene 7 binden fazla personelin katıldığı öğrenildi. Kortejde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul da var

Kortejde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul da yer alıyor.

Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izlemek isteyen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik ediyor. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek.


TCG Anadolu'nun özellikleri

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber