Mauro Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini paylaşan Icardi, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" notunu yazdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 17:22, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 17:24
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyeti'n 100. yılını kutladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de kutlama mesajı paylaştı.
30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu bir görseli 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun' notuyla yazdı.