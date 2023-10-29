Mauro Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı

30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu bir görseli 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun' notuyla yazdı.

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