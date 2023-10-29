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Trabzonspor net borcunu açıklandı

Trabzonspor'da 54. olağan divan kurulu yapıldı. Karadeniz ekibinin Denetim Kurulu Başkan Vekili İsmet Keskin, kulübün net borcunun 3 milyar 832 milyon lira olduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 17:44, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 17:45
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Trabzonspor net borcunu açıklandı

Trabzonspor Kulübünün 54. Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde yapılan genel kurulda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu faaliyetleri okundu.

Trabzonspor Kulübünün en yaşlı üyesi Ahmet Celal Ataman ile en genç üyesi Melinda Üçüncü'nün konuşmalarının ardından söz alan Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Yaşasın Cumhuriyet, nice 100. yılları görmeyi diliyorum." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Kemal Ertürk ise Ertuğrul Doğan'ın başkan olduğu 7 aylık süreçte özellikle kulüp ekonomisini rahatlattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu dönemde sonuçlanmış birçok reklam ve sponsorluk anlaşması hayata geçirilmiştir. Bu anlaşmalardan en önemlisi hiç şüphesiz bizzat Başkanımızın yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleştirdiğimiz, Papara firması ile imzalamış olduğumuz stadyum isim hakkı ve reklam hakları sözleşmesi olmuştur. Kulüp tarihimizin en yüksek bedelli sözleşmesi olarak kayıtlarda yerini alan bu işbirliği ile kulübümüze çok ciddi tutarda bir gelir yaratılmıştır."

Ertürk, kısa süre önce kamuoyuyla da paylaşılan sermaye artırımıyla ilgili ise "Yüzde yüz başarı sağlanmıştır. Bununla halka açık şirketimiz olan TS Sportif AŞ'nin sermayesi 500 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltilmiştir." dedi.

KULÜBÜN BORCU AÇIKLANDI

Denetim Kurulu Başkan Vekili İsmet Keskin, ekonomik durumla ilgili raporları paylaşarak, şunları söyledi:

"30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla idari yönde yapılan tespitler, tüzüğümüzün 10/B maddesinde belirtilen orana istinaden 2023 yılında kabul edilebilir üye sayısı azami 464 kişi olup 1 Ocak 2023'ten 30 Eylül 2023'e kadar kulübümüze 223 yeni üye kabul edilmiş, 4 üye istifa ederek ayrılmış, 35 üye de vefat etmiştir. Aktif üye sayımız 11 bin 940 kişidir."

Keskin, bu sezon, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezaların toplamının 1 milyon 159 bin lirası olduğunu ifade ederek, kulüp ve bağlı şirketleriyle idarecilerin maddi ve manevi zarar görmemesi adına tüzük hükümlerinde hareket edilmesinde fayda olduğunu kaydetti.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan taşınmazla ilgili de bilgi veren Keskin, "1994 yılında Milli Emlak Müdürlüğünden 29 yıllığına kiralanan taşınmazın kiralama süresi bitmiş olup, yeniden kiralama veya satın alma işlemleri başlatılmış ve bu hususta divan kurulu öncülüğünde kamuoyu oluşturularak destek sağlanması gerektiği kanaatindeyiz." diye konuştu.

NET BORÇ 3 MİLYAR 832 MİLYON LİRA

Keskin, 1 Ağustos 2023 itibarıyla kulüp ve bağlı şirketlerin net borcunun 3 milyar 832 milyon lira olduğunu da kaydetti.

Toplantıya katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, Atatürk'ün Trabzon nutkunu okudu.

Toplantıda ayrıca, bordo-mavili takımın Trendyol Süper Lig'de Vavacars Fatih Karagümrük ile yapılacak karşılaşma nedeniyle İstanbul'da bulunan kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin gönderdiği mesajı okundu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sinevizyon gösterisi ve kutlama yapılan toplantı, üyelerin görüşlerini aktarmalarının ardından sona erdi.

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