Olimpiyatta gol sesi çıkmadı: Trabzonspor 1 puana razı oldu

Trabzonspor maçtan hemen önce Mısırlı yıldızı kadrodan çıkartığını, ilk 11'e ise Fountas'ı dahil etti duyurdu.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk yarısı isabetli şut bulunmayan ilk maç oldu.

Bu sonuçla beraber Trabzonspor 16 puanla 5. sırada yer alırken, Fatih Karagümrük ise 10 puanla 11. sıraya yükseldi.

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