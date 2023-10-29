Kara Kuvvetleri Komutanlığı 101 pare top atışı gerçekleştirdi

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da kutlamalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığına bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da kutlama çerçevesinde 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

Cumhuriyetimizin 100üncü yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı yapıldı.#TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/s0B37GQHe1 T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2023