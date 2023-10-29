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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 101 pare top atışı gerçekleştirdi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 18:57, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 18:58
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 101 pare top atışı gerçekleştirdi

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da kutlamalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığına bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da kutlama çerçevesinde 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

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