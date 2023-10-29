Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kazara oğlunu vurdu

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B.(57), iddiaya göre son mermiyi düşürmek için tabancasını yere doğrultup tetiğe bastı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net