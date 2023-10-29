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Erdoğan: Uçak gemilerimizin sayısını 2'ye çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak, TCG Anadol'nun bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemilerimizi inşallah 2'ye çıkaracağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 20:24, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 21:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi.

Erdoğan, birçok konuya vurgu yaptı, donanma hamlesine ilişkin yeni bir müjde verdi.

İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapılacağını belirten Erdoğan, TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunu ülkeye kazandırmak suretiyle uçak gemisi sayının 2'ye çıkarılacağını söyledi.

Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir

TCG Anadolu'nun özellikleri

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

TB3 ve Kızılelma'da gemiyle buluşacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yepyeni teknoloji hamleleriyle girildiğini söyledi. Bayraktar TB3 ve Kızılelma için tarih verdi.

"2024 yılında inşallah biz Bayraktar TB3'ü gemide görev yapabilir hale gemi denemelerine başlamayı hedefliyoruz. 2025 yılında da teknolojik gelişim düzeyinden iyice emin olduktan sonra da 2025'te gemide denemelere başlamayı hedefliyoruz. 2024'te Kızılelma seri üretime girecek. 2025'te de inşallah gemi denemelerine başlamayı hedefliyoruz."

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