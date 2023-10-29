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Fenerbahçe galibiyet serisini 19'a çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yendi

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 21:09, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 22:01
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 30. dakikada Erdem Canpolat (Kendi Kalesine), 42. dakikada İrfan Can Kahveci, 65, 77 ve 87. dakikalarda Edin Dzeko'dan geldi.

Ligde oynadığı 10. maçı da kazanan Fenerbahçe puanını 30'a çıkarıp liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertliler bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı19 maçın tamamını kazanarak başarısını sürdürdü.

Bu sezon 5. yenilgisini alan Pendikspor ise haftayı 7 puanla kapattı.

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