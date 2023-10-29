Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklu

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 1 kilo 122 gram metamfetamin, 290 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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