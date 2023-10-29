Erdoğan açıkladı: Okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi sosyal medya hesabında: "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şu açıklamalarda bulundu:

Sevgili Öğrencilerimiz!

Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı'ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu ??. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.

Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin ??. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız.

Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum.