Google doları 24 TL'ye düşürdü



Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dalgalı seyrini sürdüren dolar, tarihi zirveleri zorlamaya devam etti. Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuru için Google'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü.

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken Google tarafından neden 24,05 lira gösterildiği ise çözümlenemedi.

Şirketten bu hatayla ilgili bir açıklama yapılmadı.