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Taşınan okulların kantinleri yeni taşınılan binaya taşınır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların deprem tetkiki, güçlendirme veya onarım gibi çeşitli nedenlerle başka bir okula taşınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine ayrı bir binada devam etmesi ya da aynı binada ilkokul/ortaokul olarak faaliyetine devam eden okulun eğitim kademelerinden birinin (ilkokul/ortaokul) başka bir binaya taşınması halinde mevcut kantin işletmecilerinin durumuna ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 00:10, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 16:15
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Taşınan okulların kantinleri yeni taşınılan binaya taşınır mı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kuramlarda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16 ncı maddesine dayanılarak kurulan okul aile birliklerinin; kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin "Sözleşme ve tarafların yükümlülükleri" başlıklı 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "...Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin önemli ölçüde farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış veya artış, kiracının cirosunu önemli derecede etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde, muhammen bedel yeniden tespit edilerek mevcut kiracıya aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenir." hükmü ile sözleşme dönemi içerisinde hangi durumlarda kira bedelinin yeniden tespit edileceği düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin EK-2 "Okullarda Bulunan Kantin Ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi"nin 21 inci maddesinde; "Sözleşme süresi içinde okulun fiziki değişikliğe uğraması veya bir başka adresteki okulda faaliyete devam ettirilmesi durumunda, yeni okulda işletmeci yoksa faaliyetine burada da devam edecektir. Güçlendirme, yangın, onarım ve benzeri nedenlerle geçici olarak eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda kiracının çalışma süresi ve kirası dondurulur. Okulun faaliyete geçmesini müteakip dondurulan süre sözleşme süresine eklenir." hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 23.10.2023 tarih ve 87741390 sayılı görüş yazısında; "Bu hükümler uyarınca;

1) Taşman okulun ve taşınılan okulun (her iki okulun) kantin işletmecisinin bulunduğu durumda;

Taşınılan okulda;

-İki kantin işletmeye uygun yer olması, bu kantinlerin aynı anda açık olmamaları ve kantin işleticilerinin sadece sözleşme imzaladıkları okula hizmet vermesi kaydıyla aynı binada iki kantin işletilmesinin,

-İki kantin işletmeye uygun yer olmaması ve taşman okulun belirli bir süre ile diğer okula taşınması halinde, taşman okul kantin işletmecisinin (taşman okulun kendi binasında faaliyete geçmesine kadar) sözleşme süresinin dondurulmasının,

-İki kantin işletmeye uygun yer olmaması ve taşman okulun kendi okuluna geri dönüp faaliyetine devam etme imkanının kalmaması halinde, taşman okul kantin işletmecisinin sözleşmesinin herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadan feshedilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

2) Aynı binada ilkokul/ortaokul olarak eğitim öğretim faaliyetine devam eden okulun, eğitim kademelerinden birinin (ilkokul/ortaokul) ayrıştırılması ve ayrıştırılan okullardan birinin başka bir okulla birleşmeden bağımsız bir binada eğitim öğretim faaliyetini sürdürmesi halinde; kantin işleticisine mevcut binada kalma/taşınılan binaya geçme konusunda tercih hakkı sunulur:

-Bu hakkını taşınılan binada hizmet verme şeklinde kullanmak isteyen kantin işletmecisinin mevcut binada yapmış olduğu sabit tesis masraflarından feragat etmesi durumunda taşınılan binada faaliyetine devam etmesi sağlanır.

-Bu hakkını mevcut binada hizmet verme şeklinde kullanmak isteyen kantin işletmecisinin kantin kiralama sözleşmesi; Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında yeniden muhammen bedel tespiti yapılarak bu bedel üzerinden işletmeye devam ettirilir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar doğrultusunda; 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen tüm hallerde söz konusu okullarda öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış veya artış olması kaydıyla kantin kira bedellerinin muhammen bedel tespit komisyonu tarafından yeniden belirlenmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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