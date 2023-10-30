Eskişehir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Satılmış C idaresindeki kamyona, dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Ali B yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ali B ile yanındaki Havva B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Satılmış C, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Ali B ve Havva B'nin cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.