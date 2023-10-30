3 milyar euroluk yatırımdan Türkiye de payını alacak

Dünya'dan Volkan Demirkuşak'ın haberine göre;

Renault CEO'su Fabrice Cambolive, markanın geleceğinde Latin Amerika, Fas, Güney Kore, Hindistan ve Türkiye'nin olduğunu ve bu ülkelerdeki mevcut ya da potansiyel üretimler için 3 milyar euroluk yatırım yapacaklarını açıkladı. 2027 stratejisine göre 8 yeni modelin de yelpazeye katılacağını kaydeden Cambolive, 2 yeni platformdan üretilecek modellerin markanın karlılığını artıracağını da söyledi. Renaulution planı kapsamındaki stratejide, C-D segmentlerinde 5, 2 hafif ticari ve B Segmentinde tanıtılan Kardian ile birlikte karlı bir operasyon hedefliyor. Game Plan 2027'de Türkiye'ye ve Bursa'ya çok sıkı bir rol düşecek.

Elektrikliler Fransa'da üretilecek

Markanın en çok satan Fransız marka olduğunu ifade eden Cambolive, 4 tasarım stüdyosu, 13 fabrika ve 4000'den fazla partner ve yetkili satıcıyla büyümeye devam edeceklerini de ifade etti. Yeni modüler platformlar elektrikli altyapıya uygun, Renault Grubu'nun ortak diğer modellerinde de kullanılabilecek şekilde üretilmiş.

Latin Amerika, Kuzey Afrika, Türkiye ve Hindistan olmak üzere dört farklı konumda, ultra esnek ve çoklu enerjiye sahip yeni bir Renault Group modüler platformu, 4 ve 5 metre aralığındaki modelleri kapsıyor. Platformlardan biri CMA Geely ile birlikte geliştirilmiş. Diğeri de önce Brezilye Coritiba ardından da Fas'ta üretilecek olan ve yine Brezilya'daki lansmanda tanıtılan Kardian ve benzeri modellerde kullanılacak.

Elektrikli modeller de Fransa'da üretilecek. Toplantıdan ilk sonuca göre Kardian şu anda daha çok Latin Amerika ve bazı pazarlarda yer alacak. 125 HP güç üreten, 3 silindirli turbo beslemeli motor, çift kavramalı 6 kademeli otomatikle geliyor. 3 sürüş modu, 220 Nm tork verisi ile 4.12 metrelik B SUV ya da Crossover olarak adlandırılabilecek model ülkemizde satılan Captur'dan biraz daha küçük.

Brezilya'daki 25. üretim yılını kutlayan marka açısından bu pazar da çok kıymetli. Öte yandan olası bir senaryoda Renault yöneticileri, modeli Türkiye'ye getirmeye karar verirlerse otomobil Fas'tan gelecek. İçimden bir his bu otomobili Türkiye'de de göreceğiz diye düşündürüyor. Bu arada toplantıda Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da vardı. Çağdaş "OYAK'ın bu planda olmasına çok mutluyum, plandaki modelin birinin ya da birkaçının Türkiye'de üretilecek olması gurur verici" dedi.

Yeni SUV Türkiye'de üretilecek

Renault Grubu'nun Türkiye'deki yapılanması çok kuvvetli, üretimler de çok başarılı. Pazarın da koşulları markanın gözünün hep Türkiye'de olmasını sağlıyor. Renault Group Türkiye'nin çiçeği burnunda CEO'su Jan Ptacek de modelden oldukça heyecanlı. OYAK ile birlikte kurulan işbirliğine çok güvendiklerini söyleyen "yerli CEO", 380 bin adetlik kapasite kullanım oranlarında hala yerlerinin olduğuna işaret etti ve "Önce bunu doldurmamız gerekir" dedi.

Bu da Türkiye'de OYAK Renault bünyesinde üretilmesi beklenen yeni SUV için hazırlıkların tamam olduğunu gösteriyor. Zaten Renault Grubu CEO'su Fabrice Cambolive de "Yakında Türiye'deyim" derken buna dikkat çekiyor. Yeni platformla birlikte üretilecek SUV modelin ülkemiz pazarında da ciddi yer bulacağı aşikar.

Türkiye Renault'nun uluslararası satış sıralamasında 4. durumda. Halihazırda Brezilya ve Türkiye'de mevcut olan Megane E-Tech %100 elektrikli, e-Tech elektrikli modellerini başka birçok ülkede piyasaya sürmesiyle bu hedefini gerçekleştirecek. Marka, böylece 2027 yılına kadar Avrupa pazarı dışında uluslararası pazarlarda da elektrikli veya hibrit versiyonu olan her üç araçtan birini satmayı hedefliyor.

Niagara Konsept

Yeni platformla birlikte gelmesi beklenen modellerden biri de Niagara Konsept. Pick-Up sınıfında yer alan konsepti tanıtan Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, Niagara Konsept'in tavan çizgisi eğimi ve dik kelebek camı direğiyle enerjik ve sportif bir his sunduğunu vurguladı. Büyük ve coşkulu hatlarıyla sağlam ve güçlü olan bu keşif konsepti, aynı zamanda sofistike ve teknolojilerle dolu. Bu araç, adeta sınırsız bir yolculuğun vaadi gibi"derken dört tekerlekten çekişli aktarma 48 V hibrit ünitesi ve ek bir elektrikli motorla birlikte günlük kullanıma uygun çevreci bir Pick-Up da geliştirilmiş.