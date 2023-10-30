Mardin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 07:37, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 07:38
Kotek Mahallesi yakınlarında plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil devrildi.
Kazada, Fahreddin E., Muhammet E., Menekşe E., Müzeyyen E. ve Mehmet Nur Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.