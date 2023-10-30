Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bir özel okul öğrencilerinin bando takımı da yürüyüşte yer aldı. Suadiye ışıklarda 19.23'de başlayan yürüyüş Caddebostan İskele Sokak'ta İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler bulunan binlerce kişi cadde boyunca yürüdü. Kortejin geçişi ise caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı, Kadıköy Belediyesi tarafından Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı.

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