Düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düğün salonunda akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 08:01, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 08:02
Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bir düğün salonunda akrabalar arasında çıkan tartışmada iki kişi bıçakla hafif yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.