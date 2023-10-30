Düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bir düğün salonunda akrabalar arasında çıkan tartışmada iki kişi bıçakla hafif yaralandı.

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